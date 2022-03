Aos 80 anos, atriz Neusa Borges recebe prêmio pela contribuição a Cultura Negra

Esta sexta-feira (25) foi de animação para Neusa Borges, que completou 80 anos, no último dia 08 de março deste ano, em Salvador.

Depois de quase 6 meses fora de casa gravando, retornou à cidade onde mora, mas por pouco tempo. Já está de volta ao Rio de Janeiro, neste sábado (26), para receber o prêmio Ubuntu – de Cultura Negra, por suas contribuições a formação cultural do Brasil, no Museu do Amanhã.

Receberão ainda, nomes que não estão mais entre nós, como, Elza Soares, Marina Miranda, Ruth de Souza, Grande Otello e Chica Xavier. Como Neusa, Léa Garcia, Romeu Evaristo, Milton Gonçalves e Déo Garcês, também serão homenageados.

Aos 80 anos, Neusa Borges dá show de vitalidade e disposição para o trabalho



No ar, na novela O Clone, no Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes das semanas, na Rede Globo, a atriz está mais ativa do que nunca. Desde o ano passado gravando dois longas, um deles estrelado também pela atriz Eva Wilma, que não está mais entre nós, desde 15 de maio do ano passado, e ainda, Norma Blum, Karin Rodrigues e Miriam Mehler, em “As Aparecidas”, do diretor Ivan Feijó.

Neusa também gravou Mussum – O Filmis, ao lado de Airton Graça, como mãe do comediante e o Airton, como Mussum. Começa no próximo mês uma série para Globoplay e para TV aberta.

Quem também estava nesta sexta foi o jogador Jadson, que atua como meio-campista do Vitória da Bahia. Na foto, Jadson ao lado do empresário Rogério Queiroz, um dos donos do restaurante, que cada dia mais, recebe celebridades, empresários quem gosta dos sabores baianos, com uma identidade muito própria.

Jogador Jadson e empresário Rogério Queiroz

