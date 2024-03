Shopping sedia exposição Golden Amazon do artista plástico Negreiro em Manaus

Manaus (AM) – Entre os dias 9 e 15 de março, o Millennium Shopping vai ser palco da exposição Golden Amazon, do artista plástico David Noronha, que assina como Negreiro. A visitação da mostra é aberta ao público, gratuita, e vai acontecer durante o horário de funcionamento do centro de compras, das 9:00 às 21:00 durante a semana e a partir das 12:00 aos finais de semana, em frente à praça de alimentação.

A coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier, destaca que a exposição é uma oportunidade para a população conhecer e prestigiar um artista regional.

“O incentivo à cultura está entre os principais pilares Millennium. E, receber a exposição do Negreiro, também é uma forma de contribuirmos para o surgimento de novos talentos amazônicos”, disse Elizandra.

Dez quadros farão parte da exposição Golden Amazon. “O nome é uma homenagem ao meu falecido avô e à Amazônia”, informa Negreiro, que atua há dez anos como artista plástico.

Ele explica que, desde a infância, contou com o apoio e influência do seu avô. “Foi ele quem me incentivou e me colocou nos meus primeiros cursos de desenho, até que, aos 16 anos, comecei a atuar profissionalmente”, comenta.

Os quadros retratam animais amazônicos porque foram os primeiros traços ensinados pelo seu avô, que faleceu durante a pandemia. Esse foi um período conturbado para o artista, que acabou se ressignificando e adotou o sobrenome do avô como sua marca pessoal.

A homenagem se estende na assinatura dos quadros, feita em ouro, para eternizar, a cada obra do artista, a importância do seu avô, como também a riqueza do bioma amazônico.

