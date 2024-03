Vídeo: Passageiros são assassinados dentro de carro de aplicativo em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens foram executados a tiros, neste sábado (9), dentro de um carro de aplicativo, na Rua Menino Jesus, no Bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. As vítimas haviam acabado de chegar ao destino quando foram surpreendidas pelos autores do crime.

Segundo a Polícia, os homens solicitaram a viagem por aplicativo e, no momento em que chegaram ao destino, foram abordados pelos criminosos armados. Os suspeitos pediram que o motorista descesse do carro e, no banco traseiro do veículo, a dupla foi executada com diversos disparos. O condutor do carro não ficou ferido na ação.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias e motivações do crime.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo. O crime deverá seguir sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

