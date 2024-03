Vídeo mostra professor de Jiu-Jítsu morto a tiros dentro de carro em Manaus: CENAS FORTES

As imagens fortes mostram o professor sentado no banco do motorista ensanguentado com marcas de tiros na cabeça.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o professor de Jiu-Jítsu James Nascimento, de 45 anos, morto dentro do próprio carro. Ele foi surpreendido por atiradores quando chegar para dar aulas em uma academia, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

As imagens fortes mostram o professor sentado no banco do motorista ensanguentado com marcas de tiros na cabeça. Ele ainda aparece com o celular na mão, o aparelho ficou travado em uma tela de visualização de alguma publicação que a vítima estava vendo na internet.

De acordo com testemunhas, James estava dentro do carro quando foi surpreendido por suspeitos armados que efetuaram os tiros contra ele. O professor estava chegando para iniciar as aulas de jiu-jitsu.

Os suspeitos fugiram do local do crime em um carro que estava estacionado do outro lado da rua. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso.

O corpo de James foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A motivação e autoria do crime são investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

