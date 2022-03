Adaf entrega renovação de registro a casa agropecuária em Nhamundá

Nhamundá (AM) – A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) entregou, na semana passada, em Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus), a renovação de registro da revenda agropecuária Pet & Agro.

O estabelecimento é hoje o único do segmento autorizado pela autarquia a comercializar material biológico, medicamentos e insumos agropecuários naquela cidade.

A entrega foi feita pelo governador Wilson Lima, durante ações no Baixo Amazonas.

Segundo o responsável pela Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) de Nhamundá e técnico em fiscalização agropecuária, José Miranda, a cidade conta com 584 produtores ativos que, além de poderem obter produtos em um estabelecimento que atende todas as exigências do Serviço Veterinário Oficial (SVO) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), têm a possibilidade de esclarecer dúvidas e obter orientação sobre o manuseio de produtos.

“Ter uma loja credenciada no município é de suma importância para os produtores locais, tanto pelo caráter orientativo, como pela facilidade que o produtor tem de achar produtos à pronta entrega. Assim, ele não precisa ter o ônus de sair do município”, destacou.

Com validade de um ano, a renovação do registro de funcionamento da revenda agropecuária, de acordo com José, exigiu do estabelecimento o cumprimento de alguns requisitos como: atualização de todos os documentos da empresa e regularização junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). Um processo com duração média de 30 dias.

Para o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo, a renovação de registro de mais uma revenda agropecuária no Amazonas é reflexo do compromisso do Governo do Estado com os empresários do interior.

“A Adaf está focada em orientar e incentivar os empreendimentos a se manterem regularizados, gerando emprego e ofertando produtos de qualidade para os produtores locais. Cada empresa que busca a Adaf interessada em passar pelo processo de obtenção ou manutenção de registro reconhece o apoio que a autarquia oferta em cada um dos seus escritórios”, destacou o gestor.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Adaf faz palestra sobre comunicação oficial nos estabelecimentos de inspeção permanente

Granjas avícolas produtoras de ovos de Tefé recebem registros da Adaf

Adaf assina termo de cooperação técnica para fortalecer ações em Autazes