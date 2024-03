Manaus FC perde para o Paysandu em Belém (PA) e se despede da Copa Verde nas quartas de final

Gavião até saiu na frente, mas não resistiu à pressão da equipe da casa e acabou superado por 4 a 2 no placar agregado do duelo

Belém (PA) – O Manaus FC foi ao estádio da Curuzu, em Belém (PA), e perdeu para o Paysandu por 4 a 1, na tarde deste domingo (24), e acabou eliminado nas quartas de final da Copa Verde 2024. Com o resultado, o Gavião do Norte foi superado pelo placar agregado de 4 a 2. Roney abriu o placar para o Esmeraldino, mas Nicolas, duas vezes, João Vieira e Edinho garantiram a classificação do Papão.

Garantido nas semifinais, o Paysandu vai enfrentar o Remo, que eliminou o Amazonas FC. A próxima fase está prevista para acontecer nos dias 3 e 10 de abril, com locais, datas exatas e horários a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Pelo Campeonato Amazonense, o Manaus volta a campo na quarta-feira (27) para o último desafio da primeira fase do segundo turno contra o Operário, às 15h45, no estádio Ismael Benigno, a Colina. O Gavião do Norte defende a liderança do grupo A.

O jogo

Mesmo com a vantagem no placar agregado e jogando fora de casa, o Manaus abriu o placar no primeiro ataque mais perigoso. Ainda aos seis minutos de jogo, Renan acertou lindo lançamento para Roney, que finalizou de primeira, no canto de Diogo Silva para ampliar a vantagem da equipe amazonense. Com o apoio da torcida, o Paysandu buscou o empate ainda aos 15 minutos. Qpós falta na área, Nicolas completou de cabeça, Vinicius não segurou e a bola acabou entrando. Tudo igual na Curuzu.

Aproveitando o fator casa, o Papão buscou a virada ainda na primeira etapa. Aos 29 minutos, Edílson recebeu pela direita e cruzou na cabeça de João Vieira, que desviou no canto de Vinícius para virar o jogo e empatar a eliminatória. Agora atrás do placar, o Manaus voltou a assustar aos 36 minutos, quando Rafael Ibiapino recebeu pela direita e cruzou para Renan, que na cara do gol, cabeceou por cima do gol. Já aos 41 minutos, Edílson cobrou falta direto para o gol e a bola foi no travessão de Vinicius.

Após o intervalo, a situação do Manaus ficou mais complicada ainda aos seis minutos, quando Felipe Tiririca recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Já aos 37 minutos, Nicolas recebeu ótimo passe pelo meio e na cara do gol, finalizou de esquerda no canto, marcando seu segundo gol na partida e colocando o Papão à frente na eliminatória. E aos 47, Nicolas ganhou a bola pela esquerda, invadiu a área e rolou para Edinho completar para o fundo do gol e fechar a vitória do Paysandu.

