Vanessa da Mata anuncia show gratuito em Manaus

Manaus (AM) – A cantora Vanessa da Mata anunciou em suas redes sociais que fará um show gratuito em Manaus na próxima quinta-feira (4), durante a inauguração do Complexo Mirante Lúcia Almeida, na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus.

“Estou muito feliz por estar aí no dia 4 de abril fazendo um show especial para inaugurar um lugar lindo, para enriquecer ainda mais Manaus”, disse a artista.

Ainda de acordo com a divulgação, o show está previsto para iniciar às 20h.

Leia mais

Vanessa da Mata revela vontade de mandar Faustão calar a boca: ‘Estava tão nervosa’

Pump Colors 2024 terá show de Matuê, MC IG, DJ Arana e Bruno BE, em Manaus

Show de Madonna está confirmado no Brasil, diz patrocinador