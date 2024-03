Show de Madonna está confirmado no Brasil, diz patrocinador

Nesta quinta-feira (21), o Banco Itaú compartilhou um vídeo anunciando a vinda de Madonna para o Brasil. Sem confirmar a data exata, o patrocinador revelou que maiores informações serão anunciadas em breve para seus clientes.

A informação foi confirmada após semanas de rumores da vinda da Rainha do Pop ao país. Alguns fãs inclusive, já se programaram para comprar passagens de avião após a circulação de um boato de um eventual show de graça da cantora na praia de Copacabana em 04 de maio.

É oficial. Ela vem. Em breve, novidades para clientes Itaú. pic.twitter.com/XVnIPE6Wbv — Itaú (@itau) March 21, 2024

A apresentação marcará o encerramento da “The Celebration Tour”, que celebra os 40 anos de carreira da rainha do pop, passeia por todas as suas eras e reúne alguns dos seus principais hits. Estão presentes na setlist sucessos como “Vogue”, “Holiday” e “Like a Prayer”.

No momento, a cantora norte-americana está no meio de uma sequência de quatro shows na Cidade do México que encerraria a “The Celebration Tour”. Com a turnê, Madonna já passou pela Europa e pelos Estados Unidos e fará ao todo 81 shows.

Essa será a quarta vez que a rainha do pop virá ao Brasil para fazer shows. Em sua primeira passagem, em 1993, ela fez um show no Morumbi e outro no Maracanã com a turnê “The Girlie Show”, do álbum “Erotica”.

