CBF divulga tabela detalhada da primeira fase do Brasileiro Feminino A2; AM tem três representantes

Manaus (AM) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da primeira fase do Brasileiro Feminino A2, que terá 16 clubes e começará a ser disputada em 13 de abril. Três jogos, incluindo a partida de uma das equipes amazonenses, vão abrir a competição: Athletico-PR x Mixto-MT, Fortaleza x Remo, e Instituto 3B-AM x VF4-PB. No dia seguinte, domingo (14), o JC de Itacoatiara recebe o Sport-AM e o Recanto visita o UDA-AL.

Mais três partidas completam a primeira rodada: São José-SP x Juventude-RS, AD Taubaté-SP x Doce Mel-BA e Bahia x Minas Brasília-DF.

A primeira fase vai ser dividida em dois grupos de oito clubes (A e B). Eles se enfrentam dentro do próprio grupo. Ao término das sete partidas disputadas por equipe, classificam-se para as quartas de final as quatro mais bem pontuadas de cada chave.

A partir de então, as equipes vão se enfrentar no sistema de ida e volta. Será assim também nas semifinais e na final do campeonato, previsto para o fim de semana dos dias 20 e 21 de julho. As quatro semifinalistas vão ascender para o Brasileiro Feminino A1 de 2025.

