Fundação de Medicina Tropical oferece testagem para ISTs no sábado (6) em Manaus

Manaus (AM) — A Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), completou 50 anos de atuação no dia 31 de março e comemora a data sábado (6), com um mutirão de atendimento à população.

O atendimento no sábado será, das 8h às 12h, na sede da FMT, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, terá oferta de testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aberto à população. No mesmo horário, a unidade também atenderá pacientes em Dermatologia Clínica e Infectologia, já pré-agendados.

A secretária estadual de Saúde, Nayara Maksoud, destaca a importância da unidade, sendo referência internacional no tratamento às doenças infecciosas, parasitárias e tropicais, e ocupa espaço de destaque na produção de conhecimentos científicos nessa área. Nayara Maksoud diz que a ação aberta ao público que será realizada pela FMT amplia ainda mais o acesso da população aos serviços oferecidos.

Durante a ação de sábado, quem comparecer receberá orientações sobre cuidados e atenção para com as doenças tropicais. O diretor-presidente em exercício da FMT-HVD, médico Noaldo Lucena, ressalta que o objetivo da ação é orientar a população, promover o cuidado com a saúde e, também, celebrar o jubileu da Fundação.

“Celebrar os 50 anos da Fundação dessa forma, atendendo à população, é uma satisfação. A FMT é reconhecida internacionalmente e a atenção à população do Amazonas é a nossa melhor forma de devolver para a sociedade os ganhos científicos e humanitários”, observa o diretor.

Ele reforça que as testagens para Sífilis, Hepatites virais e HIV serão disponibilizadas para todo o público que comparecer à Fundação, durante o horário especial de atendimento. As consultas em Dermatologia e Infectologia, segundo Noaldo Lucena, foram todas agendadas com antecedência, visando diminuir o tempo de espera dos pacientes.

História da Fundação

A história de fundação da FMT começou em 1970, quando dois professores da Faculdade de Medicina do Amazonas, Heitor Dourado e Carlos Borborema, juntamente com um grupo de estudantes, fundaram a Clínica de Doenças Tropicais.

Com o crescimento e a necessidade de expansão, a instituição mudou-se para um novo endereço em 1974, onde se encontra até hoje, agora como Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, homenageado, no nome, um dos principais fundadores da instituição.

