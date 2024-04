Entrega do mirante Lúcia Almeida terá shows de Vanessa da Mata, David Assayag e Arlindo Neto

Programação conta com descerramento de placa e entrega oficial do atrativo turístico

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira (4), a partir das 17h, a Prefeitura de Manaus entregará o mirante Lúcia Almeida, mais novo atrativo turístico da cidade de Manaus, que compõe a programação de entregas do programa “Nosso Centro”, com a atração nacional Vanessa da Mata e as atrações locais David Assayag e Arlindo Neto compondo a programação musical da festa, de forma inteiramente gratuita e aberta ao público.

A programação conta com descerramento de placa e entrega oficial do atrativo turístico, prevista para ter início às 17h30, seguindo com as atrações musicais.

A partir das 18h30, o público irá apreciar os artistas locais Arlindo Neto e David Assayag, que agitarão o palco que estará montado em frente ao mirante, com toadas marcantes e promessa de empolgar o público.

Cantor David Assayag. Foto: Divulgação e Elton Viana / Semcom

Às 20h, Vanessa da Mata se apresentará em mais um show da sua turnê nacional, “Vem doce”, inspirado no álbum homônimo e em comemoração aos seus 20 anos de carreira. Vanessa trará a Manaus um show que une elementos de grandes gêneros da música e cultura brasileira, antes de levar a turnê para a Europa, em maio deste ano.

Arte urbana

Além das atrações musicais, o grande público poderá contemplar os dois grandes murais de autoria do artista local Raiz Campos e sua equipe, na criação dos grafites que unem a arte urbana e os principais aspectos das expressões amazônicas que exaltam a cultura cabocla, indígena, engrandecem a fauna e flora da Amazônia, resultando em painéis ricos em cor, traços marcantes, que enriquem o mais novo atrativo turístico.

Largo de São Vicente

O mirante está localizado no largo de São Vicente, que será entregue à cidade completamente revitalizado, com acesso pela rua Bernardo Ramos e avenida 7 de Setembro, a partir da praça Dom Pedro ll, no Centro Histórico.

A partir das 17h, a população terá acesso a um mirante com vista para o rio Negro, com acessibilidade para todos os públicos, de todas as faixas etárias, área “playpet” voltada para os animais de estimação dos visitantes, além de 11 operações comerciais divididas em quiosques, lanches e restaurantes e segurança realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), além dos serviços das demais secretarias envolvidas na operação.

