Dia das Mães: Shopping de Manaus lança promoção com prêmio avaliado em meio milhão de reais

Manaus (AM) — Um dos clientes do Manauara Shopping terá a oportunidade de explorar as belezas dos rios amazônicos em uma lancha avaliada em aproximadamente meio milhão de reais. A promoção Dia das Mães Manauara Shopping integra as festividades pelo seu 15º aniversário, e o início da próxima temporada de comemorações. Desde quinta-feira (25), a cada R$ 500 em compras nas lojas participantes, os consumidores concorrem a uma lancha, o maior prêmio já concedido em sorteios na história do shopping.

A promoção Dia das Mães Manauara Shopping segue até 19 de maio. Participam mais de 250 lojas, todas identificadas com um display posicionado no caixa.

A gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, ressalta que o empreendimento sempre busca se superar, ao oferecer experiências diferenciadas aos clientes.

“O Manauara Shopping sempre surpreende com promoções exclusivas, e esta não é diferente. Este é um dos melhores e mais valiosos prêmios já ofertados em nossas promoções, e faz parte da nossa missão de proporcionar experiências únicas e de alto nível para nossos clientes”, destaca.

A escolha da lancha como prêmio foi inspirada nas belezas naturais da região amazônica, que também serviu de inspiração para a arquitetura do Manauara Shopping, que tem em seu piso a representação do famoso Encontro das Águas.

Com capacidade para 12 pessoas, a lancha NX 260 Evolution permite acomodações confortáveis e áreas de convívio para a família e amigos. A embarcação se destaca pela combinação de design moderno, conforto e performance, com estabilidade e segurança durante a navegação, ideal para quem busca uma experiência náutica completa e emocionante.

Esta não é a primeira vez que o Manauara Shopping presenteia os clientes com prêmios de grande valor. Na última promoção, o ganhador levou para casa um carro de luxo Mini Cooper Resolute SE, uma edição limitada com apenas 30 unidades em todo o mundo. Agora, o shopping busca inovar mais uma vez, oferecendo uma lancha inspirada nos rios da Amazônia.

Para participar da promoção basta realizar compras nas lojas participantes do Manauara Shopping.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

