Casal pula de carro em movimento antes de cair em ribanceira; VÍDEO

Câmeras de segurança registraram o ocorrido. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o veículo em movimento com a porta do passageiro aberta. Em seguida, um homem pula do carro e cai no chão. O automóvel para por alguns segundos, enquanto o passageiro se levanta e corre para o outro lado da via.

Na sequência, a motorista bate com o carro em um muro e depois sai de ré. Segundos depois, a motorista também pula o veículo em movimento, que cai ribanceira abaixo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro caiu em uma altura de aproximadamente seis metros. Veja imagens abaixo.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o casal estaria discutindo antes do acidente. Populares que presenciaram o ocorrido confirmaram a informação.

Os Bombeiros informaram que, após cair na ribanceira, o carro ficou pendurado em árvores e corria risco de cair em um rio próximo do local. Como os passageiros pularam, não havia ninguém no interior do automóvel no momento da queda.

Testemunhas afirmaram que o casal, após o acidente, saiu caminhando pela rodovia e deixou o local. Segundo eles, a motorista apresentava um sangramento na cabeça.

A guarnição chegou a procurar os dois pela região, mas um morador que conversou com o casal afirmou que ele garantiram que não queriam atendimento. Até o momento, o casal não foi identificado.

*Com informações da CNN.

Leia mais

Casal fica ferido após cair em ribanceira na AM-010