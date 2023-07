Dois cachorros que estavam dentro do carro foram resgatados sem ferimentos

Um carro com duas pessoas e dois cachorros capotou e caiu em uma ribanceira na AM-010, após o motorista do veículo perder o controle do automóvel. O acidente aconteceu na segunda-feira (24).

Segundo testemunhas, o carro trafegava em alta velocidade e acabou caindo em uma ribanceira. O casal foi socorrido por motoristas que presenciaram o acidente, sendo encaminhados ao Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara, para receber atendimento médico.

Os cachorros do casal também foram resgatados, sem ferimentos. Um guincho foi acionado para remover o carro da área alagada.

