Matteus chega a Manaus para reencontrar Isabelle após BBB 24; VÍDEO

Vice-campeão do BBB 24, da Globo, Matteus Amaral desembarcou em Manaus, no Amazonas, na madrugada desta sexta-feira (3). O registro do ex-brother chegando ao local foi compartilhado por fãs nas redes sociais, que vibraram com a novidade e aguardam ansiosos o encontro com Isabelle Nogueira. Veja vídeo abaixo.

Em vídeos que circulam na web, é possível perceber que Matteus foi recebido com muito carinho por admiradores. Até o momento, nem o gaúcho e nem Isabelle publicaram nada a respeito do possível reencontro.

Matteus atendeu alguns fãs assim que chegou à Manaus na madrugada desta sexta-feira.



MABELLE VIVE! pic.twitter.com/6JzTMTDwZp — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 3, 2024

Os dois se envolveram amorosamente dentro do confinamento nos últimos dias de reality show. Após o fim do programa, os ex-BBBs demonstraram interesse em seguir com o romance, apesar da distância, uma vez que Matteus mora em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e Isabelle em Manaus.

Vale lembrar que o BBB 24 acabou há pouco menos de um mês e Matteus, Isabelle e Davi, campeão da temporada, ainda possuem uma agenda de compromissos a serem cumpridos. Apesar da correria, Cunhã contou aos seguidores recentemente que tem conversado com frequência com o baiano, seu grande amigo.

Matteus, por sua vez, disse que está esperando Davi cumprir a promessa de levá-lo à Salvador, na Bahia. “O homem está fervendo, não para quieto, mas é claro que vivemos coisas maravilhosas lá. Quero muito conhecer Salvador, ele me prometeu que vai me levar para lá. Só quero ver”, declarou o vice-campeão em uma live.

*Com informações do portal Caras.

