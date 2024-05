Dia das Mães: Campanha oferece oficinas para fabricação de presentes em Manaus

Manaus (AM) — O Shopping Ponta Negra preparou uma programação especial para o Dia das Mães, com entrega de brindes e uma oficina para ensinar as crianças a fabricarem presentes para as mamães. A campanha “O Amor mais lindo do mundo” começa nesta sexta-feira (3) e segue até o dia 15 de maio.

A cada R$ 400 em compras nas lojas participantes da campanha, os clientes do Shopping Ponta Negra ganham, na hora, um pingente em prata. O brinde é individual por CPF e será distribuído até durante os estoques no posto de trocas localizado no piso L2, ao lado da loja Diesel.

O regulamento completo da promoção está disponível no site do centro de compras no www.shoppingpontanegra.com.br. O pingente poderá ser personalizado, tornando o brinde ainda mais especial neste Dia das Mães.

Na próxima semana, o shopping lançará também uma ação nas redes sociais, com o concurso cultural “Mãe, o amor mais lindo de todos”. Para participar, o interessado precisa compartilhar no seu perfil do Instagram um vídeo de até um minuto, no formato reels, com um momento emocionante ao lado da mãe, e marcar o perfil oficial do shopping.

A comissão julgadora vai escolher as cinco melhores histórias e, a melhor delas, vai ganhar um voucher de compartilhar um momento especial em um dos restaurantes do shopping.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, enfatiza que o centro de compras também vai oferecer espaços instagramáveis e oficinas para ensinar os filhos a produzirem os presentes para as mamães.

“Essa campanha do Shopping Ponta Negra é uma aposta no afeto e no fortalecimento das relações entre mães e filhos. Mais que o brinde, nosso objetivo é proporcionar momentos, experiências e ajudar a construir memórias”, enfatizou Priscila Furtado.

As lojas que vão participar da campanha estarão sinalizadas com um adesivo na vitrine. A promoção é auditada pelo SRE e é exclusiva para clientes.

O espaço instagramável está localizado no piso L2, próximo à Vivara. No local, o público poderá usufruir gratuitamente de uma plataforma 360º. O serviço estará disponível das 14h às 20h até o dia 15 de maio.

As oficinas infantis para fabricação de presentes acontecerão nos dias 04, 05, 10, 11 e 12 de maio, sempre das 14h às 20h, no piso L2, no posto de trocas, ao lado da Diesel. As oficinas são gratuitas, com vagas limitadas e as inscrições serão realizadas no local.

Confira a programação das oficinas para fabricação de presentes

Dia 4, 5 e 6 de maio

14h – Oficina de Desenho em Tela

15h – Oficina de Pulseiras

16h – Oficina Marca Página

17h – Oficina Pulseiras

18h – Oficina de Desenho em Tela

19h – Oficina Pulseiras

Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 8 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

*Com informações da assessoria

