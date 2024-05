Mercado: Amazonas tem potencial para aumentar consumo de vinho

Manaus (AM) — O consumo de vinho no Brasil tem crescido nos últimos anos, refletindo uma mudança nos hábitos e uma maior apreciação da cultura vinícola. A região Norte, no entanto, ainda aparece com pequena participação (2,11%), segundo indicadores da Nilsen e Ideal Consult. O Amazonas é o segundo maior consumidor da região, com 0,75%, mas apresentando um potencial de crescimento de 1,35%.

De olho nesse potencial, o Pátio Gourmet, do Grupo Nova Era, mantém uma adega com os tipos de vinhos mais consumidos no Brasil, tanto os de marca nacional quanto os importados. Além disso, lançou um rótulo de produção própria: o “Essência di Pátio”.

Segundo Alexsander de Oliveira, sommelier do Pátio Gourmet, trata-se de um vinho cabernet sauvignon, de uvas da serra gaúcha e incorpora aroma de frutas negras maduras, como amora e ameixa, tabaco e especiarias. “É um vinho equilibrado, macio e de boa acidez”, diz.

O novo produto está disponível nas três lojas do Pátio Gourmet — nas avenidas Djalma Batista, bairro Chapada, Via Láctea, Aleixo, e rua Terezina, no Adrianópolis.

No Brasil, os estilos de vinhos mais consumidos são os tintos, seguidos pelos brancos e rosés. Os tintos são populares em jantares e eventos sociais, enquanto os brancos e rosés são mais comuns em almoços leves, happy hours e encontros informais.

Os maiores produtores, no Brasil, estão concentrados na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, com destaque para cidades como Bento Gonçalves e Garibaldi. Essa região é conhecida pela qualidade dos vinhos e pelo enoturístico.

Os produzidos em outros países da América do Sul, como Argentina e Chile, também estão entre as preferências do brasileiro. Mas, eles também não dispensam os europeus, como os espanhóis, portugueses, italianos e franceses.

O consumo de vinho no Brasil está associado a momentos de celebração, como jantares especiais, comemorações de datas importantes, encontros românticos e eventos sociais mais formais. Além disso, muitas pessoas apreciam um bom vinho durante um momento de relaxamento, como ao final do dia ou em um fim de semana tranquilo.

“É uma escolha versátil, que se adapta a uma variedade de momentos e experiências”, explica o sommelier do Pátio Gourmet.

O consumo de vinho, no Brasil, tem uma longa história que remonta ao período colonial, quando os portugueses introduziram a cultura da vinha e a produção de vinho no território brasileiro, principalmente na região Sul. Com o passar dos anos, a produção nacional de vinho se desenvolveu, e hoje o Brasil é reconhecido internacionalmente por sua indústria vinícola, com vinhos de alta qualidade produzidos em diversas regiões do país.

A diversidade climática e geográfica do Brasil possibilita a produção de uma grande variedade de vinhos, desde os espumantes, na Serra Gaúcha, até os vinhos de altitude, em Santa Catarina, e os vinhos tropicais, no Vale do São Francisco. Essa riqueza de terroirs contribui para a singularidade e diversidade dos vinhos brasileiros.

