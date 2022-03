AM é destaque na Transferência de Recursos e Contratações na Segurança Pública

Brasília (DF) – Representantes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) participam do 1º Workshop de Transferência de Recursos e Contratações na área de Segurança Pública, que acontece em Brasília (DF), desde a terça-feira (29).

O evento é organizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). No Norte do país, o Amazonas foi o melhor colocado na execução da atividade.

O evento acontece até quinta-feira (31/03), no auditório do edifício-sede da Delegacia-Geral da PCDF, e é uma realização da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen), do MJSP.

O objetivo do evento é promover o debate e a troca de experiências acerca dos recursos repassados pela União aos entes federativos, por meio de transferências voluntárias e obrigatórias.

Também será apresentada a plataforma digital do Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública (ComprasSusp).

No primeiro dia do evento, representando a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o policial civil Antônio Felipe Pereira de Souza apresentou boas práticas de planejamento e projetos do Sistema de Segurança Pública.

Na ocasião, o Amazonas se destacou na execução dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

Amazonas

Divulgação/SSP-AM

A comitiva do Amazonas é composta também pela gestora do Centro Integrado de Elaboração e Acompanhamento de Políticas do Sistema de Segurança Pública (Ciaesp), a policial civil Carolina Marini da Silva; pela diretora do Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, Sanmya Beatriz Tiradentes Leite; os oficiais da Polícia Militar do Amazonas, Derquian José Ferreira Machado e Lady Dayana Ribeiro Barbosa; a policial civil Andréia Paula Ferreira de Araújo; e o servidor Ulisses Bezerra da Silva.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Sérgio Fontes é nomeado como secretário de Segurança Pública de Manaus

Governo publica medida que regulariza o home office; entenda

Pacote de obras inclui educação, saúde e segurança no Amazonas