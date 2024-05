Cabo Maciel lança pré-candidatura à Prefeitura de Itacoatiara com apoio de Wilson Lima

Itacoatiara (AM) — Diante de uma multidão que lotou o Clube de Cabos e Soldados, o deputado estadual Cabo Maciel (PL) oficializou nesta sexta-feira (10), a pré-candidatura à Prefeitura de Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus) nas eleições de 2024. O lançamento contou com o apoio caloroso do governador Wilson Lima (UB) e de vários deputados do Amazonas.

“Nós queremos uma oportunidade de verdade para mostrar nossa experiência. Eu tô no meu quarto mandato [como deputado] e estou pronto para governar Itacoatiara como ela merece”, destacou o pré-candidato Cabo Maciel, em discurso emocionado para os apoiadores.

O governador Wilson Lima, que visitou o município para entrega de materiais para a agricultura familiar, também discursou e manifestou o apoio à Cabo Maciel e disse que o deputado está pronto para administrar Itacoatiara.

“Para ser governador ou para ser prefeito, a própria Bíblia diz, que ninguém é colocado no cargo sem que aquele lá de cima permita. E quando o povo clama, convoca, a gente tem que ir para essa missão e você está pronto e é por isso que estou vindo aqui”, pontuou Wilson Lima.

A presença do deputado federal Átila Lins (PSD) também trouxe destaque ao evento, ressaltando a determinação de Cabo Maciel em colaborar com diversos setores da sociedade civil. “Sua experiência legislativa e visão para o futuro o tornam a escolha ideal para liderar Itacoatiara rumo a um futuro próspero e sustentável”, enfatizou Átila Lins.

*Com informações da assessoria

