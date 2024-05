‘Caboco’ é preso por tráfico de drogas e crime ambiental no interior do Amazonas

Canutama (AM) — Ebson Gomes da Silva, 34, conhecido como “Caboco” foi preso, neste sábado (11), por tráfico de drogas e crime ambiental em Canutama (a 619 quilômetros de Manaus). A prisão ocorreu na rua Benjamin Constant, no Centro de Canutama e contou com a atuação da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o delegado Weslei Silva, da 62ª DIP, as diligências iniciaram para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo.

“Ele estava sendo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no município. Em sua casa, encontramos um papagaio e um curió que estava sendo mantido no local de forma irregular, além de duas gaiolas que eram utilizadas para mantê-lo preso”, detalhou Silva.

Conforme o delegado, ainda no imóvel, foram encontrados três aparelhos celulares; R$ 2,6 mil em espécie; 10 trouxinhas de maconha embaladas para venda; uma balança de precisão; uma porção de drogas tipo oxi, pesando aproximadamente 348 gramas, e outra porção menor, pesando 10g; uma porção de droga tipo maconha, pesando aproximadamente 234 gramas, entre outros objetos.

Quanto aos pássaros, o delegado enfatizou que eles serão encaminhados para os órgãos ambientais. Ebson Gomes da Silva responderá por tráfico de drogas e crime ambiental e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

