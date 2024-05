Estudantes fazem mutirão de atendimento jurídico gratuito à população em Manaus

Manaus (AM) — Os alunos do curso de Direito da Faculdade Santa Teresa (FST) realizam mutirão de atendimento jurídico gratuito à população, dia 18 de maio. A atividade será realizada na unidade Zona Leste da Fametro, parceira nesse mutirão, na avenida Autaz Mirim, 8565, Novo Aleixo.

Serão 25 alunos, do 7º ao 10º período da FST, que, por meio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), que coordena a atividade, vão oferecer assistência gratuita para continuidade ou abertura de processos para cidadãos que não possuem condições financeiras de arcar com os custos.

A atividade faz parte do cronograma do NPJ e é realizada ao menos uma vez a cada dois meses. O formato de mutirão foi idealizado em colaboração com representantes da comunidade jurídica e organizações não-governamentais.

“É uma maneira muito eficaz de levarmos nossos alunos, em fase final de curso, à prática de atendimento e assistência jurídica. Dessa forma, aliamos os saberes obtidos em sala de aula, à prática in loco e, também, oferecemos às comunidades a oportunidade de obter um serviço de excelência e gratuito”, afirma a coordenadora da NPJ, Mônica Dias.

