Bolsonaro debocha do RS e questiona crise climática em meio a tragédias

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou as redes sociais na quinta-feira (9) para minimizar a crise climática no Rio Grande do Sul e questionar as medidas tomadas para combatê-la. Internado para tratar de uma infecção na perna, o ex-presidente aproveitou a oportunidade para propagar desinformação e zombar da situação precária que assola o Rio Grande do Sul.

De forma irresponsável, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que as “problemáticas climáticas” são “pura desinformação” utilizada pelo governo federal para controlar a população. Ignorando os alertas científicos e os impactos devastadores das mudanças climáticas, o ex-presidente tece teorias conspiratórias sem fundamento, distorcendo a realidade e colocando em risco a vida de milhões de pessoas.

Foto: Porto Alegre 24 horas



É importante lembrar que a gestão do Ex-Presidente Bolsonaro foi marcada por ataques sistemáticos ao meio ambiente. Dados comprovam que o período de seu mandato foi marcado por recordes de desmatamento, queimadas e destruição da Amazônia, além do desmonte de órgãos de fiscalização ambiental e da fragilização das políticas públicas de proteção ambiental.

As ações e declarações negacionistas de Jair Bolsonaro têm consequências graves para o Brasil e para o mundo. A propagação de desinformação sobre a crise climática contribui para o atraso na tomada de medidas urgentes para combater o problema, colocando em risco a vida de milhões de pessoas e o futuro do planeta.

*Com informações do Terra

