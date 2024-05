Anne Moura rebate fala de Michelle Bolsonaro sobre políticas para mulheres

Manaus (AM) – A secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura rebateu, nesta segunda-feira (6), as falas de Michelle Bolsonaro sobre as políticas públicas para mulheres do governo atual.

Durante o lançamento oficial da pré-candidatura de Capitão Alberto Neto (PL) à Prefeitura de Manaus, Michelle atacou o governo Lula, afirmando que o mesmo usa mulheres para se promover.

“A gente tá vendo um exemplo de misoginia no governo, aquele que usa as mulheres só pra subir a rampa e depois bate a porta na cara delas. Umas nascem para trabalhar e outras só pra viajar”, declarou.

Em contrapartida, Anne Moura se manifestou nas redes sociais sobre a postura da esposa de Bolsonaro, uma vez que acompanhou o processo de transição entre governos e apontou que o governo do ex-presidente destruiu a política pública.

“Eu acho uma cara de pau vir aqui em Manaus falar, inclusive, do governo Lula e o que fizeram no governo dele para mulheres. Eu participei do GT [Grupo de Trabalho] da transição de mulheres na coordenação, junto com a ex-ministra Eleonora [Menicucci], e nós pegamos a política pública de mulheres totalmente destruída. Não tinha Casa da Mulher Brasileira [assistência à mulher em situação de violência], o Disque 180, que é o canal de denúncia das mulheres, estava totalmente desarticulado”, salientou.

Na oportunidade, Moura ainda questionou os seguidores de Bolsonaro sobre as políticas públicas de seu antigo governo voltados ao Amazonas.

“O que foi feito de bom para as mulheres aqui para o estado do Amazonas ou até para o país inteiro? O que ficou aqui foi muita tristeza, com todas as mortes que nós tivemos que passar aqui com a falta de oxigênio, muitas famílias perderam seus familiares. Isso sim a gente lembra bem. Fica o desafio. Responde aí quem souber”, finalizou.

