Bolsonaro participa do lançamento oficial da pré-campanha de Capitão Alberto Neto em Manaus

Manaus (AM) – O ex-presidente Jair Bolsonaro participou, nesta sexta-feira (3), do lançamento oficial da pré-candidatura oficial do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) à Prefeitura de Manaus. O evento aconteceu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, que fica localizada na Zona Centro-Sul de Manaus.

O apoio a Capitão Alberto foi formalizado no último dia 19 de março por meio das redes sociais. Em seu discurso, Alberto Neto revelou as prioridades de sua pré-campanha e suas propostas para a capital amazonense.

“Ser capitão da polícia me fez conhecer Manaus de forma peculiar. Tem gente que conhece de dentro do carro, andando de bicicleta, eu conheci dentro de viatura. Nós moramos em uma cidade que é a terceira mais violenta do Brasil. Eu quero tornar Manaus uma cidade segura, vamos ter monitoramento do ônibus, a viatura mais perto vai prestar apoio. Eu sei que tornar cidade mais segura não é só polícia. Quando a rua não está asfaltada, a viatura não entra. Por isso que o prefeito tem que ter coragem para enfrentar os problema da cidade. Manaus ficou apagada durante esses 4 anos e viemos mostrar que temos um caminho de prosperidade, segurança, vamos colocar ordem nessa cidade”, assegurou o pré-candidato do PL.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que veio exclusivamente para o evento, pediu um minuto de silêncio pelos mortos vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. Em seguida, ele destacou a importância de Capitão Alberto Neto para a política local.

“É muito bom estar ao lado de amigos, principalmente Capitão Alberto Neto. Ele representa a direita: Deus, Pátria e Família. Nós plantamos sementes no Brasil, o nosso Capitão que você sabe qual é o objetivo dele”, enfatizou.

Na oportunidade, o ex-presidente também salientou sobre as oportunidades de negócio no estado.

“Realmente, não se justifica a região mais rica do mundo, ter pessoas que poderiam estar com condições de vida muito maiores. O Amazonas tem riquezas incalculáveis. Na política, o primeiro patamar é o vereador, você deve escolher o seu candidato não com o coração, mas com a razão. Nós temos como mudar o nosso futuro”, disse.

O Presidente Estadual do PL Amazonas, Alfredo Nascimento, agradeceu a presença de Bolsonaro no evento.

“Nós estamos muito honrados com a sua visita. Nosso partido deve ao seu crescimento. Antes a população não acreditava mais na política, hoje ela sabe o que é ser direita e ser esquerda”, finalizou Nascimento.

