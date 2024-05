Homem que ameaçava vizinhos com tiros é preso no interior do AM

Apuí (AM) – Marciano das Chagas Wizniaki de 22 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (13), por posse de arma de fogo e ameaça. A prisão ocorreu na comunidade Mata-Matá, em Apuí, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Wellington Militão, da 71ª DIP, as investigações iniciaram a partir de algumas denúncias de que Marciano e Eberson Bonetto Barboza, 38, estavam ameaçando a vizinhança efetuando disparos de arma de fogo para o alto, após uma desavença por causa de volume de som.

“Representamos pelo mandado de busca e apreensão na casa dos autores, e ontem nos deslocamos, primeiramente, à casa de Marciano, onde encontramos uma espingarda”, disse.

De acordo com o delegado, a equipe policial foi à residência de Eberson, porém ele não se encontrava no local. As investigações continuarão para localizá-lo.

“Caso a população tenha alguma informação sobre o paradeiro de Eberson, pode entrar em contato no número (97) 8453-6735, disque denúncia da 71ª DIP de Apuí, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A identidade do informante será mantida em sigilo”, informou.

Marciano das Chagas Wizniaki responderá por posse de arma de fogo e ameaça

