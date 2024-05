Bancada amazonense no Senado resguarda competitividade do setor de plástico no PIM

Manaus (AM) – Líder da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, o senador Omar Aziz (PSD-AM) foi recebido pelo vice-presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Geraldo Alckmin, para a assinatura de uma alteração no Processo Produtivo Básico (PPB) da resina de plástico. A medida visa garantir competitividade às indústrias da Zona Franca de Manaus (ZFM), proporcionando a manutenção e criação de empregos e renda na região.

Além da modificação no PPB da resina de plástico, a reunião abordou outros pleitos importantes para a região, como a restauração das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de setores cruciais, incluindo eletrônicos, informática, descartáveis e brinquedos. Estes setores enfrentaram severas perdas durante o governo anterior, resultando em demissões significativas.

Segundo Omar Aziz, a medida visa também recuperar postos de trabalho perdidos no setor.

“Levamos uma pauta com itens para discutir com o ministro Alckmin e o primeiro deles foi o PPB do termoplástico, o qual estavam querendo mudar, aumentando de 0,5% para 3% os polímeros. Isso criaria uma dificuldade muito grande para a gente, porque nós importamos, importamos por um quarto do valor que é produzido no Brasil”, explicou Aziz.

O senador Omar Aziz também levou à mesa a questão do reajuste dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), que enfrentam perdas salariais desde 2016. Além disso, o parlamentar falou de tratativas com a Prefeitura de Manaus para destinar uma área do Distrito Industrial para a construção de moradias populares dentro do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Foram também discutidos com o ministro questões acerca do setor de componentes de celulares.

*Com informações da assessoria

