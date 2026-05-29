Eleições 2026

Pré-candidato ao Senado participou da feira agropecuária e reforçou agendas no interior do Amazonas

Durante agenda no município de Nhamundá, nesta sexta-feira (29), o pré-candidato ao Senado e presidente da federação União Progressista, Wilson Lima, participou da abertura da ExpoANH 2026, uma das principais feiras agropecuárias do Baixo Amazonas.

No município, Wilson Lima encontrou Maria das Graças Chaves, moradora da comunidade Juruá Estrada, que realizou cirurgia de vesícula no Barco Hospital São João XXIII.

Moradora relata atendimento no Barco Hospital

O Barco Hospital São João XXIII percorre comunidades rurais do Amazonas oferecendo serviços de saúde. A estrutura foi implantada durante a gestão de Wilson Lima no Governo do Amazonas, em parceria com a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. O atendimento inclui consultas, exames e cirurgias para moradores ribeirinhos.

“Eu fui muito bem atendida. Procurei o barco para uma consulta com o dentista, mas acabei indo no clínico geral que disse que eu precisava operar. Eu não queria, mas as pessoas ficaram falando para eu não perder a oportunidade. O barco tava atracado em frente à minha comunidade. No outro dia fui e me operei. Seis meses depois eu já estava correndo”, contou Maria.

Wilson Lima destaca proximidade com o interior

Wilson Lima afirmou que mantém relação próxima com os municípios do interior do Amazonas. Durante o período em que esteve à frente do Governo do Estado, intensificou agendas nas cidades amazonenses.

“Nós estamos viajando todo o estado do Amazonas visitando o interior mais uma vez. Não sou mais governador, sou pré-candidato ao Senado. Na condição de governador, a gente aprende muita coisa, mas nunca pode perder a capacidade de ouvir. Estar próximo das pessoas e entender como a gente pode continuar ajudando. Vim aqui participar da abertura da feira, assim como já vim outras vezes”, disse.

ExpoANH reúne produtores e moradores da região

A ExpoANH 2026 acontece entre os dias 29 e 31 de maio, no Parque de Exposições Militão Beré. O evento reúne produtores rurais, moradores e visitantes da região do Baixo Amazonas.

Além de Nhamundá, Wilson Lima também cumpre agenda no município de Urucurituba nesta sexta-feira (29).

Investimentos realizados em Nhamundá

Durante a gestão estadual, Wilson Lima iniciou a reforma e ampliação do hospital de Nhamundá. Após a conclusão das obras, a unidade contará com tomógrafo e nova estrutura de atendimento.

Na infraestrutura, o Governo do Amazonas concluiu, em 2024, a recuperação da primeira etapa da erosão da orla da cidade, ampliando a segurança para moradores e comerciantes. O governo também entregou o terminal flutuante do município para fortalecer o transporte de passageiros, cargas e o escoamento da produção rural.

Na área da saúde, o município recebeu estrutura de Telessaúde implantada na UBS José Evangelista, ampliando o acesso da população a consultas especializadas sem necessidade de deslocamento para Manaus.

A gestão também implantou a primeira agência da Cosama em Nhamundá, reforçou o efetivo das forças de segurança e ampliou programas sociais. Atualmente, 1.740 famílias recebem auxílio estadual e 948 pessoas foram beneficiadas pelo programa IPVA Social.

(*) Com informações da assessoria

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