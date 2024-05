Parintins Moquém Festival terá 2 dias experiência gastronômica com 14 chefs assadores do país

O evento, que leva a assinatura da Amazon Best, será realizado nos dias 28 e 29 de junho, no período do Festival Folclórico, no Terreno Planeta Boi, sempre a partir das 11h.

A terra de Caprichoso e Garantido, a 369 quilômetros de Manaus, vai receber pela primeira vez um evento gastronômico que promete uma verdadeira imersão na cultura e sabores da Amazônia, o Parintins Moquém Festival.

O evento, que leva a assinatura da Amazon Best, será realizado nos dias 28 e 29 de junho, no período do Festival Folclórico, no Terreno Planeta Boi, sempre a partir das 11h.

Além do tradicional dois pra lá, dois pra cá e toadas envolventes, o público vai aproveitar de uma boa culinária, com cortes de carnes especiais, peixes amazônicos e acompanhamentos preparados por 14 chefs assadores brasileiros.

O Parintins Moquém Festival contará com estruturas em estações que estão sendo cuidadosamente montadas com uma variedade de proteínas que serão preparadas com a técnica ancestral do “moquém”, criada pelos povos originários da região amazônica.

Experiência única e inovadora

Com mais um evento, a Amazon Best quer proporcionar aos clientes uma experiência única e inovadora, que se aprofunda na gastronomia e cultura da Amazônia, surpreendendo assim os paladares mais exigentes.

“Vai ser mágico, representativo, autêntico, ancestral. Uma explosão de sabores”, ressalta o curador do festival, Edivaldo Caribé.

Ingressos

Para não ficar de fora, o público precisa ficar atento à abertura da venda dos ingressos, que inicia no neste sábado (18). Os bilhetes poderão ser adquiridos em forma individualizada ou como passaporte (dois dias), pelo site da Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/) ou na sede da Amazon Best, em Manaus ou Parintins.

Os ingressos individuais têm valor de R$ 350 (cada), enquanto o passaporte será vendido por R$ 600.

Saiba quem são os chefs que irão fazer parte da 1ª edição do Parintins Moquém Festival:

1) Edvaldo Caribé (PA);

2) Beethoven Picuí (MG);

3) Vinícius Tapajós (PA);

4) Saulo Jennings (AM);

5) Clóvis Strada (PA);

6) Júlia Carvalho (SP);

7) Adherbal (AM);

8) Mário Santos (AM);

9) Manasses (AM);

10) Jimmy Ogro (RJ);

11) Samanta Arroyo (SP);

12) Jean Guinee (RJ);

13) Márcio Gonzaga (AM);

14) Samarone (AM).

Conforto em meio à exuberância amazônica

Às margens do rio Amazonas, o Terreno Planeta Boi é um dos lugares mais exclusivos de Parintins e está sendo amplamente reformado para receber a cenografia assinada pelas arquitetas Teka Mendes, Renata Scherer e Larissa Guerra.

Numa cenografia que promete tirar o folêgo de quem prestigiar o festival gastromusical, o público poderá se deliciar nos mais variáveis pratos que ali serão apresentados, ao som de uma verdadeira “caldeirada musical” amazônica com os ritmos de boi-bumbá, carimbó, beiradão, rock e blues.

A Arte e a Economia Criativa estão inclusas na experiência, com a presença da Galeria L’Amazonie, Empório Amazônia e artistas parintinenses.

Estações de bem-estar e beleza também serão oferecidas para que os clientes possam relaxar e recuperar as energias para acompanhar as apresentações de Caprichoso e Garantido.

Toda a curadoria deste espaço é assinada por André Porto, diretor de arte e estilo da Amazon Best.

