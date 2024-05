Câmeras de segurança de uma residência em Santa Marta, na Colômbia, flagraram o momento em que uma mãe conseguiu evitar que o filho fosse roubado durante uma tentativa de furto em frente à própria casa.

A vítima havia acabado de chegar em casa quando, ao abrir o portão, foi surpreendido pelo criminoso. O homem, que estava escondido atrás de um carro próximo, já aguardava o momento da entrada do jovem.

Durante a ação, o criminoso tentou furtar a mochila do rapaz, que lutou para permanecer com o objeto pessoal. A cena foi gravada por câmeras de segurança do imóvel. O vídeo foi compartilhado pelo site Nacionales RD Informativo.

No interior da residência, estavam um casal de idosos que presenciaram a luta entre o jovem e o ladrão pela mochila, sem conseguirem ajudá-lo. No entanto, após alguns segundos, a mãe do rapaz, vendo o ocorrido, correu ao local e, com um chute contra o bandido, conseguiu evitar o furto.

Surpreendido com a ação da mulher, o criminoso fugiu em seguida.

Mãe surpreende ladrão e evita que filho seja assaltado pic.twitter.com/Suu6YksYph — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 17, 2024

*Com informações Top Mídias News

