Manaus recebe drive-thru para arrecadação de eletroeletrônicos para reciclagem

A campanha ocorre neste sábado (25), das 10h às 17h, no Passeio do Mindú

Manaus (AM) — A Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE), em parceria com a Prefeitura de Manaus, realiza neste sábado (25) uma campanha de arrecadação de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos na região. O objetivo desta ação é incentivar o descarte adequado de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo para prevenir danos ao meio ambiente e à saúde humana. A campanha ocorre neste sábado (25), das 10h às 17h, no Passeio do Mindú.

No decorrer do evento, a população local terá a chance de se desfazer de eletroeletrônicos e eletrodomésticos sem utilidade, tais como computadores, impressoras, cabos, telefones, carregadores, bem como fogões, geladeiras, máquinas de lavar e outros itens. O descarte dos resíduos será efetuado sem a necessidade de sair dos veículos, conforme o formato de drive-thru. Nas três ações anteriores, foram arrecadados mais de 3000 quilos de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos para reciclagem.

“Há uma grande expectativa em realizar mais uma campanha em Manaus, pois o engajamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a participação ativa da população local foi fundamental para o sucesso das campanhas anteriores. Nosso objetivo é sensibilizar um número cada vez maior de pessoas sobre a importância da reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, considerando os danos ambientais causados pelos seus componentes. Contamos com a colaboração de todos os manauaras na arrecadação desses equipamentos, visando fortalecer ainda mais a logística reversa na região”, explica Helen Brito, gerente de relações institucionais da ABREE.

A ABREE, como entidade gestora, tem um papel significativo em assegurar que todos os produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados pelos consumidores sejam destinados de forma adequada e em conformidade com a legislação. Essa atuação não apenas assegura o cumprimento das leis ambientais, mas também gera um impacto positivo no bem-estar do meio ambiente e da sociedade.

Para aqueles que não podem participar diretamente da campanha, a ABREE oferece o serviço por meio de coletores permanentes disponibilizados pela entidade gestora. O Amazonas, por exemplo, conta com mais de 30 pontos de recebimento. Somente em Manaus, esse número chega a 25 pontos.

No entanto, isso é apenas uma parte de um cenário mais amplo. Em todo o Brasil, a ABREE mantém uma rede com mais de 3,4 mil pontos de recebimento, distribuídos por mais de 1,3 mil municípios.

No site da associação, é possível encontrar os pontos de recebimento mais próximos, realizando uma busca por meio do CEP. Além disso, consta uma lista completa de quais produtos podem ser descartados, como: batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água e televisão, entre outros. Para saber mais, acesse: https://abree.org.br/pontos-de-recebimento

