Amazonas perde figuras importantes do cenário político e cultural

Ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, e o político Arthur Bisneto, filho do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, morreram deixando suas histórias vivas

Manaus (AM) – Dois nomes que fizeram contribuições relevantes para a Amazônia se despediram nesta terça-feira (28). A ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, e o político Arthur Bisneto, filho do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, morreram deixando suas histórias vivas na cabeça dos amazonenses.

Bisneto tinha 44 anos e foi encontrado morto em uma residência de um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense. Prestando luto oficial, à prefeitura de Manaus cancelou todas as pautas programadas para os próximos três dias.

“A Prefeitura de Manaus informa que estão canceladas todas as pautas programadas para os próximos três dias (28, 29 e 30), em virtude do luto oficial pela morte do ex-secretário Chefe da Casa Civil do município, Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto, que também foi ex-vereador de Manaus, ex-deputado estadual e ex-deputado federal pelo Amazonas.”

Arthur Virgílio Bisneto, além de ter sido deputado federal mais votado do Amazonas, em 2014, com 250.916 votos, a maior votação percentual no Brasil (15,3%), foi vereador por Manaus de 2000 a 2002 e deputado estadual por três mandatos consecutivos, eleito em 2002, 2006 e 2010. Bisneto foi vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Ele também foi chefe da Casa Civil da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM) no mandato do pai.

O ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, lamentou a morte do filho Arthur Bisneto, na tarde desta terça-feira (28). “Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos!.”

Parlamentares amazonenses também postaram diversas homenagens nas redes. A Aleam, em nome dos 24 deputados estaduais, se solidarizou, em nota, com os familiares do ex-deputado estadual por três Legislaturas, Arthur Bisneto, que morreu nesta terça-feira (28), aos 44 anos.

No texto, os parlamentares da Casa Legislativa estadual se solidarizam aos pais de Bisneto, Arthur Virgílio Neto e Jaqueline Arduini, seus filhos Arthur e Júlia, seus irmãos, familiares e amigos.

“Que a dor pela passagem repentina de Bisneto seja amenizada pela fé e confiança de que ele está rodeado do amor de Deus”, ressaltou a nota.

“Não convivi com o ex-deputado Arthur Bisneto na Aleam, mas muitos dos que vivenciaram com ele no parlamento estadual recordam de boas passagens, de grandes lutas e vitórias. Neste dia dolorido, me solidarizo com sua família, em especial com seu pai, ex-prefeito e ex-senador Arthur Virgílio Neto. Que Deus possa confortá-los e amenizar a dor neste momento tão difícil”, declarou o deputado presidente, Roberto Cidade (UB).

O Partido Liberal (PL) expressou solidariedade e condolências à família e destacaram o carisma e dedicação de Arthur Bisneto.

“O Partido Liberal Amazonas, em nome do seu presidente estadual Alfredo Nascimento e demais filiados, manifesta seu pesar pelo falecimento do ex-deputado federal e querido filiado, Arthur Bisneto. Arthur Bisneto foi protagonista na política do Amazonas. Em 2014, seu carisma, dedicação e compromisso foram reconhecidos nas urnas, quando foi eleito o deputado federal mais votado do Estado. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e condolências à família, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e trabalhar ao seu lado.”

O vereador Rodrigues Guedes (Republicanos) postou uma homenagem ao “seu melhor amigo por ano” e “grande irmão de alma”, uma amizade que segundo Guedes transcendia a política.

“Eu poderia escrever um livro sobre o Artur Bisneto. Fomos melhores amigos por anos, pelo menos uma década, grandes irmãos de alma. Não dá nem pra descrever. Nossa amizade transcendia a política, na verdade, a política era a menor parte dela. Foram mais de 20/30 viagens juntos, fora a vida cotidiana. Fiz parte daquelas poucas pessoas que conheceram o Artur Bisneto real, do íntimo, o espírito dele. Um espírito bondoso demais, uma das pessoas mais engraçadas e espirituosas que já conheci, mas rodeado de fantasmas particulares.”

O deputado Abdala Fraxe (Avante) falou que, nesta terça-feira, perdeu um amigo de belas caminhadas na vida pública, um ser humano do bem, honesto e boa pessoa.

“Ficarei com as lembranças das nossas viagens pelo interior, do nosso convívio no parlamento, em busca de soluções e melhorias para todos os amazonenses”, lamentou.

Nascido em Brasília em 1º de outubro de 1979, Arthur Bisneto tinha 44 anos e era filho do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto e de Jaqueline Arduini, e neto do ex-deputado federal, Arthur Virgílio Filho.

Djidja Cardoso morreu na manhã desta terça-feira (28) em Manaus, aos 32 anos. Ela defendeu o item 7 do Festival de Parintins por quatro festivais: de 2016 a 2019. Ela deixou o posto de sinhazinha no final de 2020, após a mudança de gestão no boi-bumbá vermelho e branco. Depois ela passou a trabalhar nos negócios da família administrando uma rede de salão de beleza no Estado.

O prefeito de Manaus, David Almeida, lamentou a morte da empresária e ex-sinhazinha do boi-bumbá Garantido, Dilemar “Djidja” Cardoso, aos 32 anos, nesta terça-feira (28). Entre 2016 e 2020, ela encantou os espectadores do Festival Folclórico de Parintins.

“Quero prestar, neste momento de tristeza e dor, o nosso apoio e sentimentos de pesar aos familiares e amigos da empresária Djidja Cardoso, que por anos contribuiu com a cultura do nosso Estado e foi uma das figuras-chave do Festival Folclórico de Parintins. Talentosa e muito dedicada, Djidja deixou a sua marca na nossa cidade”, afirmou Almeida.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens a ex-sinhazinha. O Boi Garatido se manifestou nas redes sociais com mensagens de despedida.

“Querida Sinhazinha da fazenda Djidja Cardoso, que Deus te receba em seus campos floridos para seu descansar. Tempos que ficaram para traz, gente que partiu para ficar… Hoje a baixa está de luto!”

A ex-bbb e cunhã-poranga Isabelle Nogueira se pronunciou nas redes sociais lamentando a morte da ex-sinhazinha Djidja Cardoso, que foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (28), em Manaus.

Na postagem, a cunhã-poranga lamentou a morte de uma “querida amiga” que partiu. Isabelle declarou que ela e Djidja viveram momentos marcantes e estiveram juntas na semana anterior a morte.

“Confesso a vocês que hoje não é um dos dias mais alegres. Uma querida amiga minha partiu. A dor da partida é sempre inexplicável, mas essa está mexendo comigo especialmente pela forma como aconteceu. Eu e a Djidja vivemos momentos marcantes, principalmente em suas realizações que tive orgulho de acompanhar. Lembro que na semana passada estive com ela, e é incrível como dizem que as pessoas se despedem, porque parecia mesmo uma despedida, e esse é um dos motivos das minhas lágrimas, porque nunca sabemos quando vai ser a última vez. Fica aqui, inclusive, uma reflexão para a vida: quando iremos dar o último abraço em quem amamos? Hoje, eu só quero chorar, me acolher e refletir. Para Djidja: minha amiga, lembrarei de você para sempre como uma pessoa alegre, cheia de vida, trabalhadora e sonhadora. Deixo a minha gratidão por todos os momentos que vivemos juntas e que Deus te receba nos seus braços.”

Em entrevista, Djidja Cardoso já havia revelado que Isabelle Nogueira foi a responsável por incentivá-la a participar do concurso para sinhazinha do Boi Garantido.

“Quem me perturbou muito na época foi a Isabelle. Eu não queria. Já tinha participado de um concurso, aí eu perdi, então não queria mais. Ela disse: ‘Bora, amiga, bora participar do concurso.’ Ela mandava muitas mensagens dizendo que o ‘não’ eu já tinha, que eu tinha que correr atrás do ‘sim’”, contou.

A Cunhã-poranga, Marciele Albuquerque, também postou em suas redes uma homenagem a ex-sinhazinha. “Ela sempre foi acolhedora, solidária, gente boa mesmo. Foi a primeira pessoa que abriu as portas do Salão dela para me acolher mesmo sendo item do contrário quando entrei para ser Cunhã Poranga!.”

A atual sinhazinha do boi Garantido, Valentina Coimbra, lamentou a morte da antecessora Djidja Cardoso. “Receber essa notícia hoje não foi nada fácil. Que Deus te receba minha eterna sinhazinha! Obrigada por sempre ser uma grande apoiadora e um ser humano maravilhoso. Nunca esqueceremos de você”, afirmou em postagem nas redes sociais.

Recuperação

No dia 3 de fevereiro deste ano, quando comemorou 32 anos, a ex-sinhazinha do Boi Garantido Djidja Cardoso fez uma publicação em seu perfil no Instagram, onde relatou que estava superando algumas enfermidades. Entre elas, depressão e gastrite.

No post feito há quase quatro meses, ela aparece em um vídeo ao lado de familiares e amigos celebrando mais um ano de vida. Na gravação, Djidja aparece também abaixo do peso e com aparência debilitada.

Após Djidja apagar a vela do bolo, as pessoas comemoraram também a recuperação da ex-sinhazinha: “Seja bem-vinda de volta”, diz uma das convidadas.

Na publicação feita por Djidja, ela escreveu sobre a vontade de querer viver novamente e ficou de contar o testemunho sobre o que vinha passando.

Mudança na aparência

Djidja costumava compartilhar nas redes sociais a vida saudável e fotos produzidas que destacavam a beleza dela. Em outro post feito no dia 6 de fevereiro, três dias depois de comemorar o aniversário, ela aparece em um vídeo treinando na academia. E descreveu sobre e perda de peso e a luta contra a depressão.

“Pra quem não sabe ia fazer 8 meses que eu estava com depressão, por diversos fatos. Adoeci e emagreci mais de 15 kg, mas já voltei, estou muito bem. Obrigada de todo o coração a todos que estão me ajudando com cada mensagem linda”, publicou.

“Voltei na segunda, estava muito magra, pesando 49 kg agora já tô nos 55 kg em menos de 1 semana 🙏🏻”, diz ela em outro post.

Ela seguia postando a rotina de treinos e relatando uma progressão.

