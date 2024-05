MPAM investiga suposta contratação de empresa do filho do prefeito por R$ 900 mil

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) abriu investigação contra a prefeitura de Manaquiri (a 165 km de Manaus) pela suposta contratação de uma empresa que seria do filho do prefeito Jair Souto (MDB), pelo valor R$ 900 mil. O MP-AM ainda abriu outra investigação para apurar supostas irregularidades em licitação, nepotismo, gestão de dinheiro público e irregularidades no transporte de pacientes para Manaus.

A abertura do inquérito civil para investigar a suposta contratação da empresa do filho de Jair Souto foi publicada na edição de segunda-feira (27) do Diário Oficial do MP-AM. No texto que instaura a investigação, o promotor Gabriel Salvino Chagas do Nascimento, cita que a “empresas, embora formalmente pertençam à outra pessoa (“laranja”), seriam do filho do Prefeito Jair Souto Aguiar”.

O outro inquérito civil foi aberto na edição de terça (28), e vai investigar denúncias recebidas em 2023, pelo promotor de Manaquiri, sobre supostas irregularidades envolvendo o pagamento de funcionário fantasma, o direcionamento de uma licitação para alugar um imóvel e uma lancha de um dos vereadores da base aliada do prefeito, além de nepotismo, má gestão do dinheiro público e irregularidades no transporte de pacientes para a capital.

Jair Souto (MDB) é alvo dos Inquéritos Civis abertos pelo MP-AM. Foto: Divulgação



O Ministério Público tem um ano para finalizar essas investigações, mas pode prorroga-las se necessário.

Uso de veículos oficiais

O MP-AM ainda emitiu recomendação direta ao prefeito de Manaquiri, Jair Souto (MDB), para que identifique os veículos oficiais, próprios ou locados, com adesivos e marca da prefeitura, e que os mesmos também sejam guardados aos finais de semana e feriado em local apropriado.

O promotor Gabriel Salvino ainda determinou que seja feito um controle do uso dos veículos oficiais, com dados de quem os utiliza e a quilometragem.

Outro lado

Entramos em contato com a Prefeitura de Manaquiri pedindo esclarecimentos sobre as supostas denúncias investigadas pelo Ministério Público, mas até a publicação desta reportagem, ainda não havíamos obtido resposta.

Caso, seja enviada, publicaremos neste espaço.

Leia Mais

Governo entrega pacotes de absorventes para alunas da rede pública de ensino, em Manaquiri

Barco-Escola leva educação profissional para Manaquiri, no interior do Amazonas

Ladrão de celulares é preso em flagrante em Manaquiri (AM)