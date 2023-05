Barco-Escola leva educação profissional para Manaquiri, no interior do Amazonas

Barco-Escola Samaúma II oferece espaço de qualificação para moradores do interior do Amazonas

Manaquiri (AM) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas), por meio do Barco-Escola Samaúma II e sua educação profissional, reinicia a jornada de cursos no próximo dia 29, no município de Manaquiri (a 156 quilômetros de Manaus), com cursos nas áreas de mecânica, elétrica, alimentos, administrativa, vestuário e informática. Ao todo estão sendo ofertadas 636 vagas, e as inscrições estão abertas até esta quinta-feira (25), na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo (Semictur), na bola do ginásio, das 8h às 12 e das 14h às 18h.

Os cursos oferecidos são Assistente administrativo, Chefia e liderança, Confeiteiro de bolos caseiros e, de doces e salgados, com 160 horas; Qualificação no atendimento ao cliente, Relações interpessoais e Sistema elétrico de motocicleta, com 80 horas; Mecânico de manutenção de motor de motocicleta, Mecânico de motores a diesel, Mecânico de motores de popa, Modista costureiro, e de roupas sociais, Operador de microcomputador, Padeiro, Padeiro de pães caseiros, com 40 horas e; Customização de peças do vestuário, Eletricista de comandos elétricos e de Instalador residencial, Informática avançada, Injeção eletrônica de combustível de motocicleta, Instalador de sistema fotovoltaicos, Mecânica de manutenção de chassi, freios e suspensão de motocicletas e Pizzaiolo, com 20 horas.

De acordo com o diretor técnico do SENAI Amazonas, Rafael Lobo, os cursos terão no dia 29 e finalizam no dia 9 de agosto, e conta com a parceria da prefeitura do município de Manaquiri, que proporcionou a estrutura necessária para que, nos próximos dois meses, mais de 600 pessoas em 31 turmas sejam capacitadas.

“Desde a inauguração dos Barco-escolas Sumaúma I e II, já foram capacitadas mais de 60 mil pessoas em 65 municípios, levando conhecimento, desenvolvimento regional e oportunidades de empregabilidade e renda para toda a região amazônica”, frisou Lobo.

Segundo Lobo, até o final do ano, o SENAI Amazonas pretende formar 1.200 ribeirinhos com os cursos de qualificação profissional.

Documentos para matrícula

Para se candidatar à vaga o candidato precisa apresentar a carteira de identidade ou CNH, carteira de identidade ou CNH da mãe (obrigatório para alunos menores de 18 anos), CPF, comprovante de residência (atual com CEP), comprovante de escolaridade (certificado, histórico escolar ou declaração da escola), possuir e-mail e número de celular válidos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Centro de ensino celebra Dia da Indústria com capacitações, em Manaus

SENAI abre 360 vagas para cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional

Consultor de carreira revela os segredos para se sair bem em uma entrevista de emprego