Familiares e funcionários de salão de Djidja Cardoso são presos em Manaus

Manaus (AM) – O irmão de Djidja Cardoso, Ademar Farias Cardoso Neto, e duas funcionárias do salão de beleza na qual a ex-sinhazinha do Garantido era sócia, foram presos na tarde desta quinta-feira (30), na casa da família, que fica localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Informações preliminares apontam que a polícia chegou no local antes dos acusados fugirem da residência. Junto os suspeitos, foram encontrados materiais ilícitos injetáveis.

Foto: Divulgação

São alvos do mandado: Ademar Farias Cardoso Neto (irmão de Djidja), Cleusimar Cardoso Rodrigues (mãe de Djidja); Verônica da Costa Seixas (gerente do salão); Marlisson Vasconcelos Dantas (cabeleireiro do salão); e Claudiele Santos da Silva (maquiadora do salão).

Foto: Reprodução

*Matéria em atualização

