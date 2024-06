Escola Tecnológica abre vagas para cursos de Automação Industrial e Desenvolvimento de Software em Manaus

Manaus (AM) – Em parceria com a empresa Foxconn, a etech, Escola Tecnológica da Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPFtech), abre nesta segunda-feira (27) as inscrições do processo seletivo para novas turmas de Automação Industrial e Desenvolvimento de Software. O prazo de inscrição segue até 20 de junho e as turmas iniciam os estudos no segundo semestre deste ano.

Ao todo, serão abertas para a comunidade em geral 20 vagas para o período noturno, sendo dez para Automação Industrial e dez para Desenvolvimento de software. Outros 56 colaboradores da empresa Foxconn irão compor o restante das turmas, uma oportunidade única de qualificação gratuita proporcionada pela companhia em parceria com a FPFtech.

A realização da prova do processo seletivo acontece no próximo dia 30 de junho, com a divulgação do resultado prevista para 9 de julho. Os aprovados divulgados em lista pela etech terão entre 10 e 15 de julho para realizar a matrícula presencial. Mais informações podem ser encontradas no link para inscrição: https://aluno.fpf-etech.com.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=1&ps=11#/eb/inscricoeswizard/dados-basicos

Sobre a etech

A Escola Tecnológica da FPFtech foi criada para qualificar profissionais para a Indústria 4.0, com cursos de Automação Industrial e Desenvolvimento de Software. O diferencial da etech está em unir teoria e prática, já que os alunos aprendem nas salas de aulas e laboratórios e aplicam o conhecimento através de projetos propostos pelos profissionais da FPFtech, em conjunto com os professores.

