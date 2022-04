Prefeitura implanta 42 pontos de paradas de ônibus na Zona Leste

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus revitalizou 42 placas de pontos de paradas de ônibus e reformou um abrigo no bairro Puraquequara, na Zona Leste da capital. A ação visa beneficiar usuários do transporte que residem ou se deslocam para aquela área e traz mais comodidade.

A chefe da Divisão de Engenharia de Transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Leida Sicsú Moreno, explicou que os serviços estão em andamento.

“Foi realizado um levantamento das necessidades e constatadas as carências em relação às placas de pontos de paradas muito antigas, além da reforma de abrigo para atender melhor a população. Reunimos o material necessário e efetuamos o serviço. Vale ressaltar que o IMMU está sempre aberto a atender, da melhor forma possível, a comunidade”, destacou a chefe da Divisão.

Os trabalhos continuam durante a semana, seguindo o cronograma de atendimento do IMMU, visando um melhor serviço aos usuários de transporte em ações que não são isoladas, mas envolvem ainda reformas e manutenção de abrigos de paradas de ônibus. Apenas neste ano, o IMMU instalou quatro novos abrigos e já está em processo de licitação para a reforma de mais 29 situados na cidade, de acordo com as demandas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus realiza primeira avaliação do programa Brasil na Escola

Prefeitura de Manaus prepara campanha de vacinação contra influenza

Prefeitura de Manaus tem a primeira secretaria do Brasil padrão ‘Lixo zero’