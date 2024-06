Clube do ‘Futuro Cientista’ é destaque em evento na Ufam

Manaus (AM) — Na Semana do Meio Ambiente, o Clube do Futuro Cientista foi destaque na Mostra Ambiental na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Alunos e professores da instituição tiveram a chance de conhecer sobre a iniciativa que existe há mais de 35 anos, por meio do Colégio Martha Falcão, e é um legado da professora Martha Falcão, uma pioneira das causas ambientais, reconhecida em todo o Brasil por sua dedicação, como professora e cientista, à preservação da Amazônia.

O clube conta com 80 membros que, ao longo do ano, participam de uma série de eventos, como plantio e cultivo de mudas, visitas técnicas, projetos de pesquisa, exposições e campanhas de conscientização.

A diretora do colégio, professora Nelly Falcão de Souza, defende que o incentivo à formação de novos pesquisadores nasce nas salas de aula e, por isso, o Pinocchio Centro Educacional e o Colégio Martha Falcão buscam incentivar a curiosidade, o gosto por descobertas e pela ciência.

“Através do trabalho desenvolvido no Clube do Futuro Cientista, hoje temos vários alunos que seguiram pela área da pesquisa científica”, orgulha-se a diretora, que acredita que essa consciência desenvolvida ainda na infância faz com que os estudantes cheguem à fase adulta com um olhar crítico da realidade e noção de sua participação em um mundo melhor.

Mãozinhas que Plantam

No Pinocchio Centro Educacional a programação contou com atividades do projeto Mãozinhas que Plantam, que tem como principal objetivo despertar nas crianças o interesse pelo cuidado com as plantas, reconhecendo sua importância para o bem-estar do planeta.

“Nós inserimos na rotina das crianças a cultura do plantio, que envolve desde a colheita de sementes, a produção de mudas a partir dessas sementes até o cuidado com essa planta, como regar, adubar, o aproveitamento do sol e assim transformar em árvores ou plantinhas que nos ajudem na cura de doenças. Dessa forma, trabalhamos as múltiplas qualidades da planta e de sua importância para o meio ambiente”, explicou a coordenadora pedagógica do Pinocchio, Úrsula Bessa.

No próximo dia 20, os alunos farão o plantio na Horta do Grilo Falante, localizada nas dependências da escola, e distribuição de mudas no estacionamento do Pinocchio, localizado na rua Mário Ypiranga, 679, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. “Queremos incentivar a comunidade a plantar. Tudo sempre com a cultura de viver e valorizar a natureza”, destacou Úrsula.

