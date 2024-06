VÍDEO: Homem chora ao ser absolvido após ficar ficar 2 anos preso injustamente

Após ficar dois anos preso injustamente, um homem ficou bastante emocionado ao ser absolvido pela justiça. Ele havia sido preso por homicídio, e recentemente ganhou sua liberdade de volta.

O vídeo que flagrou o momento foi divulgado nas redes sociais e viralizou. Nas imagens, ele está ao lado dos advogados, quando houve a sentença e não aguenta de emoção.

“Após mais de 10 horas de um julgamento emocionante, com um Ministério Público combativo pedindo pela condenação, prevaleceu a tese da defesa e o réu foi absolvido do crime de homicídio triplamente qualificado”, escreveu a advogada criminalista Isabela Cardoso.

“Foi declarada a justiça no Tribunal do Júri e com ela veio o choro de alívio, o tremor pelo medo do que poderia ter acontecido e o grito de felicidade da família. Depois de dois anos preso injustamente, agora a vida dele recomeça”, ressaltou Isabela.

“São por momentos como esse que trabalhamos incansavelmente e não recuamos para defender quem nos confiou sua liberdade”, completou a advogada.

*Com informações do Roma News

