Morta a facadas e a tiros, menina de 15 anos é jogada em rio de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de uma jovem identificada como Loriane Rock Maia, de 15 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (7), boiando nas margens de uma praia conhecida como “Candinha”, na comunidade Bela Vista, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste de Manaus. A vítima possivelmente foi assassinada a tiros e facadas.

De acordo com familiares, a Loriane saiu de casa informando que iria para a casa de uma amiga e teria sido vista pela última vez por testemunhas em uma praça do bairro com um homem.

Já na manhã desta segunda, um pescador avistou o corpo da vítima boiando no rio e acionou as autoridades.

Loriane vestia um top preto e um short jeans e estava com perfurações de tiros e facadas pelo corpo. A mãe da menina acompanhou a ocorrência bastante abalada emocionalmente.

Outros familiares contaram à imprensa que a jovem tinha más companhias e que já havia fugido de casa, por não ouvir conselhos dados por eles.

O local foi isolado pela Polícia Militar e uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBM-AM) foi acionada para atuar no resgate do corpo, que está em local de acesso via fluvial.

O caso será investigado por policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo da adolescente será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exame de necropsia.

