Startup oferece ensino em robótica para crianças durante colônia de férias em Manaus

Atividade promove a socialização e o desenvolvimento de novas habilidades, com foco no avanço gradual em robótica

Manaus (AM) — Unir robótica educacional, inovação tecnológica e cultura maker, bem como promover a integração e a socialização entre crianças e adolescentes, da educação infantil ao ensino fundamental e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento de novas habilidades, são alguns dos principais objetivos da programação da 2ª edição da Colônia de Férias da EduMaker, startup amazonense com foco em educação e avanço tecnológico.

Com o tema “Olimpíadas Robóticas”, a colônia de férias com ares e atmosfera tecnológica organizada pela startup local e vai ocorrer de 1 a 5 de julho, das 13h às 17h30, na sala EduMaker, localizada na Rua Manoel Marques de Souza, 256, bairro Parque Dez, promete ser uma experiência única para quem já ama tecnologia e inovação e para aqueles que desejam ingressar nessa jornada de conhecimento e experiência.

Durante uma semana inteira, os participantes terão a oportunidade de participar de atividades em um evento cheio de desafios e diversão e apresentará ótimas oportunidades para que esses estudantes explorem o mundo da tecnologia de forma divertida e educativa.

“A EduMaker planejou um evento cuidadosamente pensado e elaborado, pois levamos em consideração dois pontos: a escolha do mês porque em julho iremos celebrar mundialmente as olimpíadas que neste ano acontecerão em Paris. E também pela filosofia que os jogos olímpicos trazem como base de sua existência que é unir países que não sejam necessariamente aliados, mas, que quando estão lá competindo, tudo acontece de forma igualitária e visando a união dos povos. É o que estaremos promovendo por aqui, ainda que de forma lúdica e com ferramentas utilizadas em nossa metodologia de educação”, explica a coordenadora pedagógica da EduMaker, Melissa Martins.

Colônia de Férias da EduMaker terá como foco a educação e avanço tecnológico Fotos: Divulgação

Além disso, segundo a coordenadora, durante o evento, os participantes terão contato com o conteúdo que já é aplicado nas trilhas de aprendizado do programa dentro da sala de aula, mas que na colônia contará com uma novidade, a utilização do SPIKE Prime que faz parte da linha continuum da LEGO®️ Education e que possibilita um avanço gradual em robótica com foco em STEAM, da educação infantil ao ensino médio.

De acordo com o fundador da EduMaker, empresário, pedagogo e professor Jhony Abreu essa edição será uma versão diferente da que foi realizada no primeiro semestre de 2024, pois além de trazer novidades, onde os participantes irão aprender de forma prática e interativa, utilizando kits de robótica e tecnologias de última geração, gerando a oportunidade de vivenciar o mundo da ciência e da tecnologia, a colônia reforçará a importância de estimular a criatividade e o trabalho em equipe.

“A programação vai acontecer com grupos multietários que é uma das formas de tornar a educação de fato inclusiva. Um colega mais velho pode ser estimulado a se juntar a um mais novo que esteja no mesmo momento de aprendizagem. Juntos eles podem aprender melhor, socializando, compartilhando conhecimento um ajudando o outro, ensinando o outro”, analisa o pedagogo.

SPIKE Prime

O SPIKE Prime é formado por um Hub programável, com sensores e motores composto por 523 peças de diferentes cores e tamanhos, que permitem a construção criativa de robôs e dispositivos dinâmicos. Ele faz parte da linha continuum da LEGO®️ Education, que possibilita um avanço gradual em robótica com foco em STEAM, da educação infantil ao ensino médio.

Investimento

O investimento para participar é de R$ 299 e inclui todo o material necessário para as atividades. As inscrições e o pagamento podem ser feitos de forma rápida e segura pelo link: https://bit.ly/inscricoesedumaker24.

Além disso, mais informações podem ser obtidas através do número 92 98176-4001 ou pelo link: https://bit.ly/edumakercolonia24.

*Com informações da assessoria

