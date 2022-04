Mãe e padrasto são presos suspeitos de matar criança autista espancada em Manaus

Manaus (AM) – A mãe e o padrasto do pequeno João Carlos Tinoco Oliveira, de apenas 9 anos, foram presos pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), nesta sexta-feira (1º), em Manaus.

Eles são acusados de espancar João Carlos, que morreu devido às fortes agressões. Conforme o relatório do Instituto Médico Legal (IML), a criança teve “choque hemorrágico, hemorragia aguda traumática, anemia traumática, trauma abdominal, explosão do fígado e do baço, ação contundente”.

Entenda o caso

João Carlos Tinoco Oliveira morreu, na noite de terça-feira (29), no Hospital e Pronto Socorro da Criança-Joãzinho.

João foi hospitalizado na noite de segunda-feira (28), por volta das 23h, com muitas marcas de agressão, porém não resistiu às lesões e morreu aproximadamente às 23h30.

As graves lesões no garoto levantaram suspeitas das equipes de polícia de que a criança sofria de maus-tratos.

