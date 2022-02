Exposição “Amazônia Viva” é realiza em Manaus

Manaus (AM) – Começa na próxima quinta- feira (10) a exposição “Amazônia Viva”, do artista plástico Amarildo Valle, no Shopping Ponta Negra.

A mostra tem por objetivo enaltecer a beleza amazônica, incluindo a presença de artigos confeccionados à mão que vão desde arara e preguiça até os beiradões e ribeirinhos.

A proposta é exibir para o público toda a riqueza existente na região para ser ainda mais reconhecida.

De acordo com o diretor de Economia Solidária e Criativa (Desc) da Semtepi, Sidnei Nunes, o intuito da secretaria é valorizar e fomentar o trabalho de artistas e artesãos da região, divulgando e gerando oportunidade de renda para essa categoria.

“A exposição Amazônia Viva tem o intuito de divulgar a arte amazonense, abordando a cultura regional, os produtos, a fauna e a floresta. A ideia é explorar e valorizar o trabalho daqueles que carregam não só a arte, mas a história do nosso povo. Queremos convidar o público para conhecer e prestigiar o trabalho impecável do artista Amarildo Valle, a partir desta quinta-feira, no Shopping Ponta Negra”, salientou.

Cronograma

A “Amazônia Viva” estará situada no piso L2 do Shopping, próximo à loja Vivara, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h.

Com mais de 35 anos de experiência, Amarildo Valle irá expor 30 telas, todas retratando a flora, fauna e o cotidiano do caboclo amazônida.

Além do trabalho com pintura em tela, o artista também confecciona escultura em madeira e cimento.

“Tenho obras mostrando a beleza dos animais, como arara e preguiça, até os beiradões e os ribeirinhos. A arte sempre esteve presente na minha vida e é um grande prazer poder ressaltar e mostrar para as pessoas toda a beleza amazônica. Essa é minha grande inspiração em todos os trabalhos”, ressalta.

Prevenção

O evento contará com as devidas medidas protetivas em combate à Covid-19 e demais variantes, a partir das recomendações sanitárias como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social.

*Com informações da assessoria

