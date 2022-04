Vídeo: Astróloga previu acidente com elenco do BBB22

O grave acidente sofrido pelo ex-BBB Rodrigo Mussi estava nas previsões da astróloga Monica Buonfiglio. Em janeiro, ela gravou um vídeo no qual lê sinais dos astros que, segundo ela, indicavam que um participante da edição do Big Brother Brasil deste ano machucaria gravemente a cabeça.

A produção foi recuperada pela atriz Bic Müller no Twitter. No vídeo, Buonfiglio explica que Saturno está na sexta casa do mapa, o que, ainda de acordo com ela, indicaria “alguém machucando a cabeça e tendo que dar ponto”. E ela vai além.

“O Netuno na [casa] sete fala de novo de alguém machucando a cabeça, espero que não seja nenhum tipo de agressão física. O que o mapa está falando? Alguém machucando gravemente os olhos ou a cabeça”, cravou a astromante.

Confira o vídeo completo:

O acidente da quinta-feira se deu durante uma viagem pelo 99 App, empresa que deu ao ex-participante R$ 9.999 em créditos para corridas no aplicativo. O motorista confessou que cochilou ao volante e colidiu na traseira de um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

