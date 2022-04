O irmão do ex-bbb Rodrigo mussi informou, na noite de sexta-feira (1), atualizações do estado de saúde do ex-brother que sofreu um grave acidente de carro. Diego Mussi disse que o quadro do irmão é estável e que as próximas horas são cruciais para definir a melhora da saúde de Rodrigo.

“Após reunião com excelentes médicos do HC, fomos informados de que o Rod está estável e que as próximas horas são importantes para sua melhora. O próximo boletim médico será apenas amanhã à tarde! Obrigado pelas orações, vamos continuar! “, escreveu Diogo Mussi em um dos trechos da postagem.

Em outro momento, ele escreveu: “Muito obrigado por tudo! O Rod vai se recuperar!”.

Por volta das 10h30 deste sábado (2), Diogo informou que o novo boletim médico sairá no fim da tarde: ” Ele vai melhorar, tenho certeza! Acreditem !”.

O ex-BBB está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um acidente de carro na madrugada do dia 31, na Marginal Pinheiros. O carro de aplicativo em que ele estava bateu na traseira de um caminhão. Em entrevista ao Bom Dia São Paulo, o motorista disse que teria cochilado ao volante.

Diogo Mussi já tinha revelado na tarde de sexta que o irmão chegou ao hospital sem documentos e que a família demorou para saber sobre o acidente.

Segundo ele, Rodrigo deu entrada no hospital como desconhecido. O irmão disse ainda que não sabe se o ex-BBB saiu de casa sem um documento de identificação que não fosse digital ou se a documentação dele se perdeu durante o atendimento do acidente.

Diogo agradeceu mais uma vez ao carinho dos fãs e amigos com o irmão e pediu uma corrente positiva pela recuperação de Rodrigo.

Por quais cirurgias ele passou?

Rodrigo sofreu uma grave lesão na cabeça, precisando de um delicado procedimento para drenar o sangue que causou uma hemorragia no cérebro, na lesão considerada mais grave pelos médicos.

Além disso, o paulista teve duas fraturas expostas nas pernas e também precisou de cirurgias na região. No total, Rodrigo foi operado por quatro horas e teve um cateter colocado no cérebro.

Como está sendo a internação?

A família de Rodrigo foi avisada sobre o acidente somente na tarde de ontem e veio de Taubaté, interior de São Paulo, para a capital. Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, falou sobre o estado de saúde dele nas redes sociais.

“As cirurgias foram bem-sucedidas. O Rodrigo está na UTI, se recuperando”, disse Diogo. A equipe que cuida das redes sociais do ex-brother também disse que ele reagiu bem ao procedimento cirúrgico, mas seguirá em observação até o próximo boletim médico, que só deve ser liberado na tarde deste sábado (2).

“Sei que todos querem o bem dele, mas as próximas 24 horas pós-cirurgia são de paciência e oração! Ele é extremamente saudável e logo teremos boas notícias”, disse Pedro Coutinho, amigo de Rodrigo. Viih Tube e Tiago Abravanel também estiveram no hospital onde o ex-brother está internado.

Como aconteceu o acidente?

Rodrigo estava com um motorista de aplicativo na hora do acidente. Kaique Reis, o motorista, explicou que pode ter dormido ao volante, o que causou o acidente. Além disso, o empresário não usava cinto de segurança no momento e foi arremessado para fora do veículo com o impacto.

“Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse ao “Bom Dia SP” da Globo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, isto é, sem a intenção de causar o acidente.

Enquanto estava no “BBB”, Rodrigo foi premiado duas vezes com R$ 9.999,99 reais em corridas da 99, que realiza corridas por aplicativo. Rodrigo estava em um carro desta empresa quando sofreu o acidente.

“A 99 confirma que Rodrigo Mussi estava em uma corrida da plataforma, quando o carro em que estava se envolveu em uma colisão nesta quinta-feira (31), em São Paulo. A empresa lamenta profundamente o acidente e informa que está em busca de contato com os familiares do passageiro e motorista para oferecer apoio e acolhimento necessários. A 99 irá colaborar com as autoridades no que for preciso durante a investigação”, registrou a empresa em comunicado oficial.

