Caetano Veloso deve processar Bolsonaro por uso de música sem permissão

Por uso indevido de voz, o cantor Caetano Veloso deve processar Jair Bolsonaro. Isso porque, o presidente publicou em suas redes sociais um story que destacava as ações do governo com a música “Andar com fé”, de Gilberto Gil. No caso, a música usada na publicação foi a versão gravada por Gil e Caetano do disco “Dois amigos”.

Além da canção de Gil com Caetano, Bolsonaro usou, em outros stories, também para promover feitos do governo, canções de artistas que são declaradamente contra seu governo. Entre eles estão Preta Gil, Gloria Groove e Daniela Mercury.

Segundo o advogado Caio Mariano, que representa Caetano, o fato de as músicas estarem disponíveis na biblioteca digital do Instagram não autoriza o uso discriminado e muito menos para fins de propaganda institucional e política, como fez Bolsonaro.

“Os políticos de qualquer partido precisam entender que internet não é terra de ninguém e não podem usar músicas autorais sem a autorização dos detentores do direito”, afirmou à coluna.

A jornalista Malu Mercury, casada com Daniela Mercury, disse que a equipe jurídica da cantora está avaliando se irá processar o presidente.

“Inicialmente, entendemos que ele ficou com ciúme do presidente Lula que jantou essa semana na nossa casa na Bahia com Daniela cantando pessoalmente e ao vivo o Canto da Cidade. O ato do presidente é causa de dano moral por violação de direito autoral assegurado por lei, porque utilizou obra artística para fazer propaganda eleitoral sem permissão”, disse.

A diretora Flora Gil, casada com Gilberto Gil, também está avaliando se a família irá tomar medidas judiciais contra Bolsonaro.

* Com informações do Site Metrópoles

Leia mais:

Anitta rebate Ricardo Salles e dispara: “Meu c* serve mais à sociedade que você”

Senado aprova Lei Paulo Gustavo, com R$ 3,8 bilhões para cultura

Bolsonaro descumpre promessa e parlamentares do AM se posicionam