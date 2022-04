Manaus intensifica vacinação infantil na comunidade Parque das Tribos

Manaus (AM) – Para intensificar a vacinação infantil, a Prefeitura de Manaus promoveu uma ação neste sábado (2), na comunidade Parque da Tribos, no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. No local, foram disponibilizados os imunizantes que fazem parte do calendário de vacinação infantil, assim como também foi ofertada a vacina contra a Covid-19. A atividade ocorreu das 9h às 15h, na escola municipal Santa Rosa 2.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho acompanhou a ação. “Uma das nossas prioridades nesse momento na saúde municipal é aumentar a cobertura vacinal, principalmente das crianças, e uma das estratégias que traz resultados muito positivos são as ações de intensificação, como essa que estamos fazendo aqui no Parque das Tribos”, informou.

“A Prefeitura está dando essa assistência ao Parque das Tribos e às demais comunidades próximas. A população aqui é muito grande e muito carente de assistência, principalmente nessa área de saúde, mas a prefeitura tem suprido essas necessidades”, informou o cacique e líder da comunidade Parque das Tribos, Ismael Munduruku.

A realização da ação no sábado foi estratégica, tendo em vista que muitos pais trabalham durante a semana e ficam impossibilitados de levar os filhos para tomar as vacinas. Além dos pequenos, os adultos também tiveram a oportunidade de atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19.

“Eu estava precisando tomar a terceira dose, a minha filha, a segunda. Como é ruim para a gente sair, e levar as crianças, temos que aproveitar. Eu vim hoje trazer duas crianças, a minha sobrinha e a minha filha”, disse a indígena da etnia baniwa, Sônia Apolônia.

A chefe do Departamento de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, comentou que aproximadamente 160 mil crianças ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Manaus.

“Gostaria de tranquilizar os pais, as vacinas são seguras. Procure os postos de vacina. Se você tem alguma dúvida ainda em relação a levar seu filho para tomar a vacina, nos procure. A gente pode tirar sua dúvida, esclarecer e te dar segurança para vaciná-lo”, pontuou.

Marca

Nesta sexta-feira, 1º, a Prefeitura de Manaus ultrapassou a marca de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em crianças. A lista com os endereços e informações sobre os imunizantes pode ser acessada no site da Semsa, semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais oficiais, @semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook.

