Com avanço na vacinação, atleta do AM voltam a treinar para competições nacionais

O retorno se dá em função do avanço da cobertura vacinal no Amazonas

Manaus (AM) – O esporte amazonense sofreu com a pandemia da Covid-19. Com quase dois anos de suspensão das competições oficiais, grandes nomes do esporte de alto rendimento do estado se preparam, agora, para voltar a competir.

O retorno se dá em função do avanço da cobertura vacinal no Amazonas que, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), até esta sexta-feira (1º), já tem aplicadas 6.695.169 doses do imunizante, em Manaus e no interior.

Nadador desde os quatro anos de idade, Caio Sakamoto, 20, voltou aos treinos na Vila Olímpica, zona oeste da capital, há pouco mais de um mês. Ele integra a equipe da modalidade no Clube Instituto Pedro Nicolas.

Sobre a pandemia, Caio relembra as dificuldades que o esporte, como um todo, enfrentou. “Foi uma época muito difícil para o esporte, para todos os esportes, mas para a natação, principalmente, porque a gente precisa de um clube para treinar. Nosso clube ficou paralisado, a gente parou em março de 2020 e voltou em julho, agosto de 2020. E, infelizmente, em 2021 veio o aumento dos casos e a gente teve que parar de novo”, destacou o nadador.

“Foi horrível, porque a gente tinha que se manter de alguma forma, então, a gente vinha fazendo alguns trabalhos em casa, fora da piscina mesmo, com exercício funcional, mas nada se compara ao treinamento dentro da piscina”, acrescentou Caio.

Agora, com o esquema vacinal em dia, ele se prepara para voltar a competir.

“Em abril, nós vamos ter a Copa Norte e o Troféu Leônidas Marques, que será em Belém. Em julho, teremos o troféu Milton Medeiros, que é um Norte e Nordeste de seleções. Nesta seleção, nós vamos representar o Amazonas, seleção amazonense, e em setembro eu vou participar do Jubs, que são os Jogos Universitários Brasileiros, que, para mim, é a competição mais importante hoje”, concluiu o atleta.

Atletismo

Aos 26 anos, Gabriel Couto acumula mais de 14 anos nas pistas de atletismo. Assim como Caio, ele também sofreu com as paralisações impostas pela pandemia e, recentemente, retornou aos treinos visando o Troféu Brasil de Atletismo e o Campeonato Amazonense Adulto da modalidade. Como inspiração, ele tem o velocista Sandro Viana.

“O atletismo eu comecei assistindo o Sandro Viana nos Jogos Tropa Brasil Norte e Nordeste, que passavam, dia de domingo, no Esporte Espetacular. Com o tempo, eu fui ganhando gosto, quis fazer, vim atrás aqui na Vila Olímpica e comecei na escolinha. A verdade é que eu sempre quis ser rápido, eu via o Sandro na TV e foi aumentando esse desejo”, contou.

Também vacinado contra a Covid-19, Gabriel atribui a retomada das atividades esportivas ao avanço da vacinação. “Por mais que tenha gente que não aceitou, foi benéfico. Acabou que fez com que a gente retomasse as nossas atividades, mesmo que gradualmente, por partes, valeu a pena. Hoje, eu me sinto mais à vontade. Antes, em casa, estava me sentindo agoniado por não estar fazendo atividade. Veio a vacina que proporcionou que a gente voltasse e, aí, viesse a treinar”, finalizou.

