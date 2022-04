Provas do concurso da Polícia Civil terminam sem grandes ocorrências

Manaus (AM) – As últimas provas do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foram realizadas, sem intercorrências, neste domingo (3). O certame aconteceu em Manaus e nos municípios de Parintins, Manacapuru, Parintins, Eirunepé, Coari, Humaitá e Tabatinga. Desde as 6h do domingo, a Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), monitorou os locais de aplicação do exame.

Por determinação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, os órgãos do colegiado se reuniram no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para monitorar os locais de aplicação da prova e agir de maneira rápida, caso houvesse alguma ocorrência.

Vagas

As provas deste domingo foram aplicadas para candidatos que disputaram 62 vagas para escrivão, 200 vagas para investigador, 27 vagas para perito criminal, 8 vagas para perito legista e 3 vagas para perito odontolegista.

Efetivo

Além da SSP-AM, participaram do monitoramento a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Fundação Getulio Vargas (FGV) e Amazonas Energia.

*Com informações de Agência Amazonas

