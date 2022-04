Alessandra Campêlo receberá título de Cidadã de Beruri

Beruri (AM) – Em reconhecimento ao seu trabalho em prol de Beruri, a deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) será homenageada com o título de Cidadã Honorária do município. A honraria é de autoria do vereador Natan Saldanha, voz de seu mandato na cidade localizada a 173 quilômetros de Manaus, e foi aprovado pela Câmara Municipal na última semana.

Alessandra Campêlo é a parlamentar que mais beneficiou Beruri nos últimos anos, com a indicação de investimentos que fortaleceram segmentos diversos, como saúde, assistência social, saneamento básico, recuperação da infraestrutura viária, setor primário e esporte.

Em 2022, por exemplo, a saúde do município ganhou o reforço de três ambulanchas por meio de uma emenda impositiva indicada pela parlamentar no valor de R$ 150 mil.

“É uma grande parceira do município, sempre atenta e receptiva em relação às demandas. Todo diálogo é tratado com muita seriedade e carinho pela deputada. O carinho e o compromisso que a deputada tem por Beruri são vistos por meio do seu trabalho. Só temos a agradecer pelo trabalho dela e sua equipe. É uma homenagem mais que merecida”, disse o vereador Natan Saldanha.

Alessandra, que retornou à sua cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) na última terça-feira (05/04), agradeceu o reconhecimento.

“Tenho muito carinho por Beruri. Meu mandato está à disposição. Como parlamentar e como secretária estadual de Assistência Social, sempre fiz o máximo que pude pelo município e fico feliz com essa demonstração de carinho e reconhecimento. Contem comigo!”, declarou a deputada.

*Com informações da assessoria

