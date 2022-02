Emenda de Alessandra Campêlo fortalece saúde de Borba

Manaus (AM) – Reafirmando seu compromisso com o povo de Borba, o Hospital Vó Mundoca recebeu, nesta semana, novos equipamentos e insumos. O material é fruto de uma emenda impositiva de autoria da deputada estadual licenciada Alessandra Campêlo (MDB), no valor de R$ 120 mil, e vai reforçar a saúde do município localizado a 151 quilômetros de Manaus.

A emenda é resultado de articulação entre a parlamentar e a vereadora de Borba, Enfermeira Tatiana, voz de seu mandato no município. Entre os itens adquiridos com o recurso está um equipamento de fototerapia, reanimador pediátrico, glicosímetro, ar condicionados, entre outros bens que a unidade necessitava.

“É uma felicidade receber esses equipamentos, principalmente o de fototerapia para recém-nascidos com icterícia, que agora não precisam mais se deslocar até Manaus para fazer o tratamento. Em nome de toda a população de Borba, agradeço a deputada pela atenção e comprometimento com o município”, disse a vereadora.

Apesar de o fortalecimento e desenvolvimento dos municípios do Amazonas serem bandeiras do seu mandato, o trabalho em prol de Borba vem de antes mesmo do parlamento. Durante sua administração à frente da Secretaria de Estado de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Alessandra incentivou o futsal feminino e masculino ao realizar convênios para a realização da Copa Camaleão nos anos de 2013 e 2014.

“Como sempre reforço, quando os poderes se unem, quem ganha é o povo. A vereadora Tatiana está sempre atenta às demandas de Borba e não mede esforços para resolvê-las. Essa emenda é resultado do nosso diálogo e articulação com muita vontade de fazer mais pelas pessoas. Este ano vamos destinar emendas impositivas para a saúde e assistência social do município”, declarou.

